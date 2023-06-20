В Коми автоледи разъезжала по городу с пенсионером на капоте, пока ей не преградили путь

В Коми МВД привлекло к ответственности 29-летнюю девушку, которая в Ухте возила пенсионера на капоте своего автомобиля. Об этом сообщается на сайте «Комиинформ».

Инцидент произошел 18 июня на проспекте Космонавтов. Прохожие заметили движущийся автомобиль, на капоте которого находился пенсионер. На призывы остановить транспортное средство водитель не реагировала.

В результате автомобиль заблокировали при помощи своей машины сотрудники МЧС. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД.

По словам самого пенсионера, он пытался остановить водителя.

Подчеркивается, что девушка отказывалась выходить из машины и предъявлять документы. Инспекторам пришлось разбить стекло автомобиля.

По итогу инцидента суд оштрафовал россиянку на две тысячи рублей. Такое решение было принято судом на основании всех собранных доказательств. Также во внимание были приняты признание гражданки своей вины в совершении правонарушения и раскаяние в содеянном. Кроме этого, учитывалось семейное и имущественное положение лица.

На данный момент постановление суда в законную силу не вступило.

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