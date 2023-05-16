В Петрозаводске четвероклассник пришел в чужую школу с кухонным ножом

В Петрозаводске четвероклассник пришел в школу с кухонным ножом. Об этом сообщает издание «Столица на Онего».

Известно, что инцидент произошел 16 мая. Тогда два мальчика, один из которых не является учеником данной школы, зашли в образовательное учреждение. Вахтер заметила, что в руках ребенка находится опасный предмет, вот почему она незамедлительно нажала на тревожную кнопку. После этого в заведение прибыли представители полиции и Росгвардии.

Выяснилось, что у мальчиков возник конфликт с другими ребятами, поэтому один из них принес в школу нож. На данный момент в образовательном учреждении работает полиция. Большая часть учеников была отпущена домой.

По данным администрации Петрозаводска, причины инцидента уже выясняются. Также, если возникнет необходимость, для работы с участниками конфликта будут подключены психологи.

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