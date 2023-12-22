Четырехмесячная девочка в Кудымкаре умерла через три дня после пробы Манту

В Кудымкаре четырехмесячная девочка умерла через три дня после пробы Манту. Еще 11 декабря она была здорова, осмотрена педиатром, тогда же ребенку сделали туберкулинодиагностику, а в ночь на 14 число малышки не стало.

Подробности приводит газета «Парма-Новости».

Девочку похоронили 16 декабря, хотя буквально за пять дней до этого она была здорова. Она была первым ребенком в семье. Родилась в 30 недель с весом 1 кг 450 г.

11 декабря ей провели Манту – до вечера все было хорошо, а ночью мама почувствовала у дочери температуру. Оказалось, что у девочки 38,5. После приема жаропонижающего средства температура упала, а утром поднялась до 39. Прибывшие врачи скорой помощи предположили, что это реакция на Манту.

12 декабря ребенка осмотрела участковая педиатр и заметила покраснение горла, отправила в стационар, но в тот день их не положили в отделение.

13 декабря ребенка осмотрел лор, он исключил отит и направил к педиатру. Семье дали направление в инфекционную больницу. Их приняли, а к вечеру малышу стало хуже. Ночью дочь стала кряхтеть и задыхаться. Как вспоминает ее мама, у девочки посинели губы, руки и ноги, а лицо онемело, стало будто «силиконовое», глаза закатывались.

Спустя время в больнице распорядились отправить ребенка в реанимацию. Там матери сообщили, что девочка умерла.

В краевом Минздраве обещали провести проверку. То же самое сделает Следственный комитет. По итогам будет принято решение о возбуждении или отказе в уголовном деле.

Ранее сообщалось, что в Якутии у ребенка начался некроз после прививки.