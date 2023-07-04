Под Воронежем молния убила женщину и ранила троих человек у родника
В селе Нижний Икорец Воронежской области молния убила 36-летнюю женщину и ранила троих человек: двух детей 2017 и 2022 годов рождения и 29-летнюю женщину.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного Департамента здравоохранения Любовь Левшакову.
Все произошло вечером 3 июля. Две сестры вместе со своими детьми отправились на прогулку к роднику, где их ударила молния.
Пострадавшие находятся в больнице. Состояние первого ребенка оценивается как средней степени тяжести, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии будет госпитализирован из районной в областную больницу. Женщина пребывает в тяжелом состоянии в ожоговом отделении.
Ранее врач-терапевт Камила Исаева поделилась, от чего зависит исход удара молнии в человека. Специалист пояснила, что молнии чаще всего бывают летом в жаркие влажные дни, когда человек склонен потеть.