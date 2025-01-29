В Коломне у 14-летнего школьника взорвалась граната на внеклассном мероприятии

В Коломне у 14-летнего школьника взорвалась страйкбольная граната на внеклассном мероприятии. Детей привели в местный клуб, где проходила выставка в честь освобождения Ленинграда от блокады – муляжи боеприпасов давали подержать ученикам.

Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

По его информации, после взрыва гранаты ребенка доставили в травмпункт. У мальчика ссадины, синяки и ушиб ладони, но обошлось без госпитализации.

Школа обвинила в случившемся организаторов мероприятия в клубе и утверждает, что показ боеприпасов не входил в программу мероприятия. Родители говорят, что в клубе был мужчина, который раздал детям страйкбольные гранаты, одна из которых впоследствии сдетонировала в руках школьника.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде школьника ранило гранатой на уроке «Основы безопасности и защиты Родины». Учитель рассказал, что ребенок дернул за чеку муляж боеприпаса.