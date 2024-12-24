Учитель показывал детям противопехотную гранату Ф-1: школьника госпитализировали после взрыва на уроке

Несовершеннолетний ученик пострадал на уроке «Основ безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в Нижнем Новгороде. В классе, по данным Telegram-канала Осторожно, новости, взорвалась противопехотная граната Ф-1.

Педагог, который проводил урок, утверждает, что показывал ученикам муляж боеприпаса. А потом один из школьников дернул за чеку и раздался взрыв. В итоге пострадавшего юношу госпитализировали.

В соцсетях образовательного учреждения появился пост о проверке из-за инцидента с имитационной гранатой. Однако позже он исчез. В департаменте образования региона прокомментировали случившееся. Там заявили, что директор школы находится на связи с родителями, а во всех учебных заведениях регионах пройдут проверки классов ОБЗР.

Ранее в одной из художественных школ в Москве на ребенка упал шкаф. У пострадавшей девочки зафиксировали травму позвоночника.