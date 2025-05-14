Житель Свердловской области убил вдову бойца СВО из-за денег и купил машину

В Свердловской области мужчина убил 44-летнюю вдову бойца СВО, чтобы забрать выплаты за ее умершего супруга. На эти средства россиянин купил машину, а часть средств перевел жене.

Подробности узнало издание Ura.ru.

Родная сестра убитой сообщила, что подозреваемый в преступлении был другом ее погибшего на СВО мужа. Они познакомились, когда тот позвонил и сообщил о смерти участника спецоперации.

«На эти деньги он купил себе Toyota, а еще полмиллиона перевел своей жене», - рассказала подробности собеседница издания.

По ее информации, мужчина признался в преступлении.

Он было совершено 8 мая. Мужчина задушил жертву и добил молотком, тело закопал в овраге.

Ранее сообщалось о смерти на СВО внука певца Александра Барыкина. Погибшему было 28 лет.