В Коломне 77-летнему пенсионеру перемололо обе ноги мотокультиватором

В Коломне, селе Коробчеево, 77-летний пенсионер лишился ног во время работы в огороде. Его нижние конечности буквально перемололо мотокультиватором. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, мужчина вместе с супругой собрал весь урожай на своем участке и собирался перепахать землю. Эту процедуру он делал каждый сезон на протяжении 20-ти лет. Однако именно в этот раз что-то пошло не так. Пожилой мужчина споткнулся, упал и попал прямо под работавшую технику.

Ноги россиянина перемололо, и в больницу его доставили уже в тяжелейшем состоянии. Врачи ничего не смогли сделать с одной конечностью, поэтому было принято решение ампутировать ее до колена. Судьба второй все еще решается. Медики делают все возможное, чтобы сохранить ее.

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