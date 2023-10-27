«Нет лица и нет волос»: подробности состояния женщины, которую прибил к доске и поджег экс-бойфренд

Подруга жительницы Екатеринбурга, которую избил и поджег экс-возлюбленный, раскрыла подробности ее состояния. По ее словам, у женщины нет лица и волос. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, 41-летняя россиянка сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

«Нет лица и нет волос. Там мне сказала заведующая ожоговым отделением», - отметила знакомая пострадавшей и добавила, что дополнительную информацию можно будет получить, когда пациентку приведут в чувства.

Напомним, что женщина оказалась в больнице из-за своего бывшего бойфренда. Она сообщила ему, что уходит от него, но тот не смог это принять. Мужчина подкараулил ее, избил, а после прибил ее ноги к доске. Затем он взял канистру с бензином, облил жертву и поджег. Однако вскоре потушил.

Отпускать экс-возлюбленную злоумышленник не собирался. Вместо этого он повез ее в лес, чтобы убить. Но женщина перехватила у него управление автомобилем и спровоцировала аварию, что в итоге спасло ей жизнь.

Ранее в Химках попавший под поезд 16-летний подросток скончался в больнице.