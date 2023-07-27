В Коломне 22-летний мужчина проглотил зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков

В Коломне медики достали из пищевода мужчины зубную щетку, дверную ручку и дужки от очков. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Минздрав Московской области.

22-летний молодой человек обратился за помощью в одну из больниц Коломны. В ходе обследования врачи обнаружили в желудке и пищеводе пациента четыре инородных предмета: две дужки от очков, дверную ручку из пластика и зубную щетку.

При помощи эндоскопа специалисты извлекли щетку и дверную ручку, а вот дужки от очков так же легко достать не получилось. Хирургам пришлось провести операцию.

Сейчас угрозы жизни и здоровью пациента нет. В дальнейшем его направят в отделение психиатрии.

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