В Коломне 17-летняя девушка оказалась на рельсах после ссоры с вымышленным парнем

В Коломенском городском округе студентка хотела свести счеты с жизнью после ссоры со своим возлюбленным. Инцидент произошел 20 ноября, но подробности стали известны только сейчас. Оказалось, что парень был вымышленным – у девушки не было бойфренда.

По данным «Московского комсомольца», ЧП произошло поздно вечером на перегоне между городами Коломна и Озеры. Очевидцы заметили лежащую рядом с рельсами молодую девушку и сообщили об этом дежурному станции.

Сотрудник вызвал врачей, которые обнаружили 17-летнюю студентку колледжа без сознания. Они диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и легких.

Когда девушка пришла в себя, то объяснила свой поступок проблемами в отношениях с парнем. Но родители пострадавшей рассказали, что у нее не было бойфренда, она его выдумала. В подтверждение члены семьи отметили, что она постоянно была дома, к ней никто не приходил, не было даже переписок в соцсетях и телефонных разговоров.

До переезда семья жила в Рязани, у них и там были подобные инциденты с дочерью. По словам близких, девушка уже пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с лучшей подругой. Приятельница тоже оказалась вымышленной.

Тогда родители проконсультировались с врачами и даже поставили дочь на учет. Сейчас они считают, что у нее вновь произошел психологический срыв. По факту травмирования студентки полицейские проводят проверку.

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