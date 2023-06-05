В Кохме ребенок умер на глазах у друзей во время прогулки по заброшенным гаражам

В Ивановской области, городе Кохма, нашли тело 13-летнего мальчика у заброшенных гаражей. У ребенка не были обнаружены признаки насильственной смерти. Об этом сообщает Телеграм-канал «Полиция 37».

По информации источника, о смерти подростка рассказали его друзья. Они признались, что приятель позвал их на прогулку. Однако во время нее ему неожиданно стало плохо. В итоге школьник скончался буквально на глазах у товарищей.

Сотрудники полиции осмотрели тело ребенка и не заметили у него никаких признаков, указывающих на то, что смерть наступила насильственно. Но точные обстоятельства будут устанавливать судмедэксперты. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Башкирии школьник нашел дома отцовский пистолет и выстрелил из него себе в подбородок. Отмечалось, что сделал это он совершенно случайно и не собирался рассказывать о своем поступке родителям. Ему удалось остановить кровотечение, однако пуля осталась у него в нёбе. С ней он проходил двое суток, но затем все-таки отправился в больницу. На данный момент он находится в клинике Уфы и проходит лечение.