В клинику бывшей жены Федора Смолова забрался неизвестный мужчина в полотенце. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В три часа ночи в клинику бывшей жены футболиста Федора Смолова Карины Смоловой проник неизвестный мужчина. Он был босым, одет в одно полотенце, а на его голове была лишь косынка.

Во время своего вторжения мужчина рылся в документах, а в какой-то момент он сорвал с окон шторы и обмотался в них. После этого он лег спать — всего в клинике мужчина провел около 3 часов. В руках у неизвестного была кисть, которую он оставил на месте преступления.

Полицейские выясняют, что нужно было незнакомцу, клинику удалось открыть в кратчайшие сроки.

