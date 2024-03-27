В клинике Хайдарова прокомментировали новость о закрытии после проверки

Юрист Кристина Высоцкая заявила, что клиника Тимура Хайдарова не будет закрыта из-за нарушений. Ранее в СМИ была информация о том, что учреждение могут закрыть после проверки Росздравнадзора.

Юрист клиники «Ай Кью Пластик» прокомментировала информацию о закрытии.

«По результатам проверки клинике выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также составлен протокол об административном правонарушении, поскольку, как мы уже рассказывали, контролирующим органом был выявлен ряд нарушений», — пояснила Кристина Высоцкая в разговоре с Газета.Ru.

Юрист отметила, что часть правонарушений уже устранена. Другие нарушения будут оспорены. Она объяснила, что клиника владеет необходимыми документами, с помощью которых можно доказать невиновность организации по некоторым пунктам обвинения.

Напомним, что в отношении клиник, которые связаны с работой звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова, был подан иск. После проверки выяснилось, что в учреждениях есть грубые нарушения обязательных лицензионных требований. По результатам проверок Росздравнадзором было подано исковое заявление.

Ранее мы писали о том, что хирург Тимур Хайдаров пожаловался на угрозы и слухи в Сети после смерти пациента. Скандал разгорелся после трагической гибели бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова в принадлежащей Тимуру клинике IQ Plastique.