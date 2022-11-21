В Китае женщина пришла подстричься, а попала в фашистское порно

В Китае в городе Ухань женщина нашла видео процесса своей новой стрижки, сделанной у незнакомого парикмахера, на порно сайте для фашистов.

К необычному специалисту китаянка Чжэн попала по объявлению. Ее заинтересовало предложение, по которому за более короткую стрижку парикмахер был готовить заплатить до полутора тысяч юаней, что приравнивается к 12,6 тысячам рублей.

Чжэн решила не упускать удачу и откликнулась. Стилист выслал ей свой адрес, после чего китаянка поехала к месту назначения. Оказалось, что парикмахер работал не в студии, а в маленькой квартире, где, кроме него, была еще женщина, представившаяся его женой.

Процесс стрижки мужчина решил снимать якобы для обучающего видео. Чжэн рассказала, что ее посадили спиной к зеркалу, поэтому она совершенно не видела, что происходит за ее спиной. Из-за этого она ощущала постоянный дискомфорт, и у нее появились подозрения, что съемка ведется для других целей.

Вернувшись домой, Чжэн обнаружила, что парикмахер выбрил ей затылок, хотя она не давала на это разрешение. Позже она стала искать информацию о стилисте в Интернете и обнаружила множество жалоб от женщин, которые после стрижки нашли свои видео на фетиш-сайтах. В этих роликах парикмахеры прижимались гениталиями к волосам своих клиенток и брили им головы.

После произошедшего женщина обратилась в полицию. Она пыталась поговорить с самим специалистом, опубликовавшим видео, но он отказался выходить с ней на связь и открывать дверь.

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