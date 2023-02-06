В Китае мужчина обнаружил чужие зубы, вросшие в его лицо

В Китае мужчина обнаружил в своем лице чужие два зуба, которые успели врасти в его лицо. Он почувствовал исходящий от раны неприятный запах и обратился за помощью медиков.

Пациент больницы рассказал, что участвовал в баскетбольном матче, куда пришел по приглашению друзей. В ходе игры произошло серьезное столкновение, в результате которого один участник получил серьезный ушиб подбородка, а другой выбил себе два зубы. Их искала вся компания по площадке, но так и не обнаружила.

В больнице получившему ранение сообщили, что все в порядке, и ему просто следует регулярно делать промывания, чтобы избежать инфекции. Мужчина именно так и делал, пока через несколько дней не почувствовал неприятный запах, исходящий от раны. Испугавшись, что начался процесс гноения, он вновь пошел в больницу, и врачи, вновь осмотрев место ссадины, достали оттуда осколки двух чужих зубов.

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