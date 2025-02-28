В Китае казнили женщину, которая украла и продала 17 детей

В Китае привели в исполнение смертный приговор женщине, которая украла и продала 17 детей. Об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на народную прокуратуру КНР.

Как уточняется, 61-летняя Юй Хуаин действовала вместе с сообщником — он умер еще до завершения следственных мероприятий. Преступная пара похищала несовершеннолетних с целью дальнейшей торговли ими с 1993 по 2003 гг., орудуя в провинциях Гуйчжоу и Юньнань и городе Чунцин.

Примечательно, что первый ребенок, которого продала женщина, был ее собственным.

Как сообщают СМИ, в своих поступках Юй Хуаин никак не раскаялась. Решение о казни было одобрено одобрено Верховным судом и реализовано после получения всех необходимых разрешений.

Ранее мы писали о том, что СК выявил еще семь эпизодов в уголовном деле о торговле детьми в Москве. Преступную схему удалось раскрыть еще в прошлом году, когда правоохранители проверяли одну из многодетных матерей и нашли у ее ребенка в крови запрещенные при его заболевании лекарства. Тогда же стало известно, что женщина воспитывает 15 детей — часть из которых она рожала сама, а часть с помощью суррогатной матери.