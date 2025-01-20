В Китае казнили 62-летнего водителя, въехавшего в толпу людей в ноябре 2024 года

В Китае казнили 62-летнего водителя, который в ноябре 2024 года въехал в толпу людей. Приговор суд вынес 27 декабря. Об этом сообщает South China Morning Post.

Суд постановил, что мужчина представляет угрозу общественной безопасности. Было решено провести смертную казнь. Обвиненный подавать апелляцию не стал. Как именно был исполнен приговор, не уточняется.

В ноябре 2024 года водитель решил наехать на толпу в городе Чжухай, как выяснилось позже, чтобы выпустить злобу. Он был на стрессе из-за развода с женой и раздела имущества. Отмечалось также, что он разочаровался в жизни.

Из-за его действий погибли 35 человек. Еще 43 человека получили травмы. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия. Но вскоре его задержала полиция.

Ранее в Таиланде ревнивый мужчина попытался утопить жену и ее подругу. Очевидцы рассказали, что он хотел съехать на машине в воду. Однако ему это не удалось.