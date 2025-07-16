Девушка покончила с собой в торговом центре, не сумев купить Лабубу

В Китае девушка покончила с собой после того, как не смогла купить модную игрушку Лабубу. Об этом пишет mk.ru.

Трагедия произошла в одном их торговых центров города Чжэцзян. Сообщается, что в очереди к автомату по продаже популярной игрушки произошла драка, из-за чего девушка не смогла совершить желанную покупку.

Сильно расстроившаяся покупательница свела счеты с жизнью прямо в здании ТЦ. Представители торгового центра подтвердили ее смерть, однако отрицают причастность Лабубу к случившемуся.

Дефицит Лабубу в Китае привел к резкому росту спроса. На сайтах по продаже подержанных вещей появились предложения по аренде игрушки. Цены варьируются от 50 юаней в день до 80 юаней за два дня.

Тем временем сотрудники таможни международного аэропорта Пудун в Шанхае недавно изъяли 5961 поддельной продукции Лабубу, ложно заявленной как «образцы игрушек-динозавров» и «плюшевые игрушки».

Ранее мы писали о том, как Лабубу с лицами российских политиков, принимавших участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выставили на сайте бесплатных объявлений.