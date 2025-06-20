Необычный сувенир: цены на игрушки Лабубу с российскими политиками взлетели до небес

Лабубу с лицами российских политиков, принимавших участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выставили на сайте бесплатных объявлений. Цена на некоторые экземпляры достигает 100 тысяч рублей.

Наиболее дорогостоящие игрушки можно купить с изображением министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной и премьер-министра Михаила Мишустина. Продавец объясняет высокую стоимость эксклюзивностью и уникальностью продукции, пишет aif.ru.

Однако, далеко не все продавцы предлагают такие высокие цены. В Удмуртии, например, появилось аналогичное предложение: игрушки Лабубу с лицами тех же политиков продаются за 3 тыс. рублей. Продавец пояснил, что его продукция выполнена в несколько ином стиле, чем те, которые были представлены на ПМЭФ. Он подчеркнул, что идея создания таких игрушек возникла после посещения форума.

Ксения Собчак в разговоре с 360.ru рассказала, что Лабубу с лицом Набиуллиной сулит удачу.

«Если у тебя будет хотя бы одна „набибуллина“, ставка кредитная может упасть минимум на 1% уже в ближайшие два-три месяца», — пояснила Собчак.

Ранее телеведущая Ксения Бородина подарила 9-летней дочери игрушку Лабубу за 250 тысяч рублей.