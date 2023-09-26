В Китае 59-летняя пенсионерка родила близняшек из-за того, что ей стало одиноко, об этом пишет Lenta.Ru.

У женщины по фамилии Ван уже есть взрослый сын, у которого недавно родилась дочь. Однако после рождения ребенка он совсем перестал навещать родителей, делая это лишь несколько раз в год. В итоге пожилая мать жаловалась на одиночество и решила родить себе еще детей.

Пенсионерка прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) заплатив за это около 1,3 миллионов рублей. В результате у нее родилась двойня. Ван считает, что даст девочкам достойное детство, ведь они с мужем накопили денег, чтобы содержать детей до 20 лет.

А вот пользователи китайских соцсетей осудили поздние роды женщины: «может ли у человека в возрасте 60 лет быть достаточно энергии для воспитания маленького ребенка? Я в этом сомневаюсь». Другие комментаторы отметили, что если супруги заболеют, забота о детях ляжет на плечи их сына.

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