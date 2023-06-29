В Кировской области пенсионерку подозревают в избиении внука в целях воспитания

Пенсионерку из Кировской области подозревают в жестоком обращении к внуку. По предварительной информации, бабушка могла избивать ребенка, чтобы он слушался. Об этом стало известно изданию Lenta.Ru.

По информации источника, полученной от регионального управления Следственного комитета России, пожилая женщина регулярно била мальчика в апреле этого года. Цель у нее была одна – добиться того, чтобы он перестал плохо себя вести.

На данный момент ребенка изъяли из семьи, а в отношении пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего». Выяснение всех обстоятельств продолжается.

Ранее стало известно об окончании поисков шестилетнего мальчика в Екатеринбурге. Его тело обнаружили в гараже в большой сумке. Предварительно, ребенок скончался еще несколько месяцев назад.

Известно, что труп спрятала его опекунша. В этом она призналась сама, но сообщила полиции, что не убивала несовершеннолетнего. По ее версии, он умер из-за несчастного случая. Однако почему она не рассказала об этом сразу – пока нет информации. Примечательно, что все это время женщина создавала видимость, что приемный сын жив и здоров.