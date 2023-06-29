Скрывала смерть несколько месяцев: по подозрению в убийстве 6-летнего ребенка задержана его опекунша

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга продолжают выяснять обстоятельства смерти шестилетнего мальчика, которого в течение трех дней считали пропавшим. 29 июня его тело обнаружили в большой сумке в гараже. Предположительно, ребенок скончался еще несколько месяцев назад, но его 34-летняя опекунша заявила о его побеге из дома только совсем недавно.

По информации Телеграм-канала SHOT, на данный момент женщина, работающая преподавателем, задержана. Она призналась, что действительно поместила труп ребенка в сумку и отнесла его в гаражи. Однако, по ее словам, он скончался от несчастного случая, и она его не убивала.

Примечательно, что россиянка скрывала смерть приемного сына несколько месяцев. Она публиковала в социальных сетях его старые фотографии, а три дня назад обратилась в полицию и сообщила, что он сбежал. После этого начались поиски, в ходе которых волонтеры по неприятному запаху обнаружили труп.

На данный момент опекунша проходит по делу как подозреваемая в убийстве. Также большие вопросы возникают к сотрудникам опеки, которые даже не замечали, что ребенок пропал.

К слову, погибший мальчик – не единственный, кого воспитывала женщина вместе с мужем. Всего у них шесть детей, и всех их сейчас изъяли. Как сообщает источник, ранее из семьи сбегал другой ребенок. Он жаловался, что над ним и его братьями и сестрами издевались.

Напомним, что СМИ также удалось связаться и с биологической мамой умершего. Оказалось, что она отказалась от него из-за пьянки.