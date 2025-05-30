В Кировской области 8-летнюю девочку подожгли на автобусной остановке
© Freepik
В Кировской области дети подожгли восьмилетнюю девочку на автобусной остановке. Ребенка доставили в больницу с ожогами.
О происшествии сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел 28 мая в деревне Самоулки. Известно, что поджигатели девочки – дети.
«Ребенка госпитализировали с ожогами 1-й и 2-й степеней плеча и груди», - рассказал изданию источник.
Других подробностей происшествия нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на Алтае женщина облила мужа бензином и маслом, после чего подожгла. Она мстила за то, что тот ударил во время конфликта. Россиянка вызвала спасателей – с многочисленными ожогами мужчину привезли в больницу. До инцидента пара два года состояла в браке, супруги познакомились в соцсетях. Женщина воспитывает двоих детей от предыдущего союза.