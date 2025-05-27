На Алтае женщина облила мужа бензином с маслом и подожгла во время ссоры

Жительница Алтая во время ссоры с мужем облила его смесью из бензина и масла и подожгла. Когда мужчина вспыхнул, она осознала свою ошибку и вызвала спасателей. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, конфликт у супругов произошел из-за бытовых проблем. Мужчина, не сдержав гнев, несколько раз ударил возлюбленную, и она решила отомстить. Женщина взяла смесь, которую они заливали в бензопилу, выплеснула ее на мужа, а затем подожгла. Из-за ожогов россиянин начал кричать, и тогда его избранница решила обратиться к спасателям.

В больницу мужчину доставили со множественными ожогами. Его состояние не уточняется. Супругу пострадавшего привезли в полицию. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Отметим, что до этой ссоры супруги жили в браке два года. Познакомились они в социальных сетях – мужчина ставил лайки под фото женщины, чем привлек ее внимание. Известно, что у россиянки есть двое детей от прошлого брака.

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