У отравившихся шаурмой в Бурятии выявили опасное заболевание
У 14 отравившихся шаурмой жителей Бурятии выявили сальмонеллез.
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14 жителей Бурятии отравились шаурмой, которая продавалась в киоске в селе Петропавловка Джидинского района. У них обнаружили сальмонеллез, сообщили в республиканском Управлении по Роспотребнадзору.
Групповой очаг сальмонеллеза зафиксировали 27 ноября. Медики госпитализировали заболевших граждан — их состояние оценивают как удовлетворительное.
Все заболевшие ели шаурму из одного киоска. Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.
В данном киоске выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Торговая точка сейчас закрыта. Эксперты взяли пробы продуктов, воды, биологических образцов.
Расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что двух школьников увезли в больницу после отравления таблетками в Санкт-Петербурге.