У отравившихся шаурмой в Бурятии выявили опасное заболевание

14 жителей Бурятии отравились шаурмой, которая продавалась в киоске в селе Петропавловка Джидинского района. У них обнаружили сальмонеллез, сообщили в республиканском Управлении по Роспотребнадзору.

Групповой очаг сальмонеллеза зафиксировали 27 ноября. Медики госпитализировали заболевших граждан — их состояние оценивают как удовлетворительное.

Все заболевшие ели шаурму из одного киоска. Специалисты Роспотребнадзора организовали противоэпидемические мероприятия, установили медицинское наблюдение и лабораторное обследование контактных лиц. Идет поиск других заразившихся.

В данном киоске выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Торговая точка сейчас закрыта. Эксперты взяли пробы продуктов, воды, биологических образцов.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что двух школьников увезли в больницу после отравления таблетками в Санкт-Петербурге.