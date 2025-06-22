В Кировской области 14-летнего подростка подозревают в убийстве мальчика

В Кировской области обнаружили около станции Просница тело 10-летнего мальчика с ножевыми ранениями. В убийстве ребенка подозревают 14-летнего подростка.

21 июня мать погибшего мальчика заявила о его исчезновении. Позже его тело обнаружил кинолог со служебной собакой.

Как пояснили в правительстве Кировской области, в совершении преступления подозревают подростка из многодетной семьи. Юноша состоит на учете у врача-психиатра и комиссии по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, мотивом убийства стал конфликт на бытовой почве.

На данный момент комиссия по делам несовершеннолетних организовала выездной мониторинг эффективности профилактической работы, проведенный с подростком и его семьей.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подростка.

Ранее в Подмосковье 20-летний парень убил девушку, а прятать тело ему помогла мать. Однако позже женщина рассказала, что случилось и где спрятан труп.