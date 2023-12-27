В Кирове многодетная мать родила двух малышей и тут же утопила их в раковине

В Кирове многодетная мать родила двух малышей и тут же утопила их. Мертвых новорожденных в раковине нашел ее знакомый.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Стало известно, что преступление было совершено 26 декабря. Женщина, уже будучи матерью четверых детей, скрывала очередную беременность. Когда наступили роды, она заперлась в ванной, там малыши появились на свет, но были тут же утоплены в раковине. Подробности рассказал близкий знакомый женщины. В тот день она пригласила его посидеть с детьми. Когда все произошло, они уже спали.

В какой-то момент мужчина услышал крики женщины и шум воды в ванной. Он попросил открыть дверь и увидел в раковине детей.

Женщину госпитализировали, она на ИВЛ. Несовершеннолетних передали отцу.

Ранее сообщалось, что на Урале женщина пришла в баню к свекру, заперлась и родила там, а затем закопала ребенка в сугроб. Семья утверждает, что не знала о беременности.