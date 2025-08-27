В Киргизии признали застрявшую на пике Победы россиянку пропавшей без вести

МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая с 12 августа находится на высоте 7200 метров на пике Победы, пропавшей без вести. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили изданию в пресс-службе ведомства, поскольку никто не может подтвердить жива она или нет, ее признали пропавшей без вести.

«Официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», — уточнил пресс-секретарь киргизского МЧС Адиль Чарыгов.

Напомним, что накануне МВД Киргизии сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении турфирмы «Ак-Сай трэвел», которая организовала восхождение Натальи Наговициной на пик Победы.

Тем временем сын россиянки продолжает верить, что его мать жива. С просьбой разобраться в деле и организовать спасательную операцию он обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Ранее альпенист-спасатель Денис Киселев объяснил, во сколько обходится операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки. По его словам, на спуск Наговициной с гор потрачено уже около 100 тысяч долларов.