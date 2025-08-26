«Серьезные затраты»: во сколько обходится операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки

Стоимость операции по спасению застрявшей на пике Победы россиянки Натальи Ноговициной может оцениваться в 100 тысяч долларов. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал альпинист-спасатель Денис Киселев.

По его словам, только один подъем вертолета на вершину обходится в 20 тысяч долларов. При этом, по самым минимальным расчетам, общая цена спуска Ноговициной с горы может достигать 60 тысяч долларов, объяснил эксперт.

«Для понимая, вылет вертолета на подобную операцию стоит порядка 20 тысяч долларов. А там уже сколько раз коптеры были задействованы, спасатели ходили, один вертолет вообще потерпел крушение. Я не говорю, что за это должны платить те, кого спасают, но это тоже серьезные затраты», — отметил спасатель.

Кроме того, добавил Киселев, с каждой минутой стоимость только растет, и операция по спасению россиянки становится «все дороже и дороже». На сегодняшний день, по его словам, на нее уже потратили порядка 100 тысяч долларов.

Ранее мы писали, что Министерство внутренних дел Киргизии возбудит уголовное дело в отношении турфирмы, которая организовала восхождение Натальи Ноговициной на пик Победы.