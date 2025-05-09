В Киеве возле Вечного огня задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы. Об этом сообщают украинские СМИ.

Киевская полиция задержала пенсионерку, которая с цветами пришла в День Победы к Вечному огню. Женщина хотела возложить цветы к памятнику павшим солдатам, однако она этого так и не сделала. Когда пенсионерка подошла к монументу, с ней начали разговаривать полицейские.

Правоохранители заявили, что женщина пришла с запрещенным символом — красной звездой на пилотке. Полицейские потребовали снять звезду с головного убора, однако пенсионерка заявила, что не намерена этого делать.

«Эту звездочку даже не видно, что вы пристали? Вас на передовую надо!» — ответила она.

В итоге пенсионерку задержали и отвезли в полицейский участок для дачи пояснений по факту случившегося.

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