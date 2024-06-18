В Киеве расстреляли блогера-русофоба из Казахстана Садыкова

В Киеве неизвестный несколько раз выстрелил в казахстанского активиста и оппозиционера Айдоса Садыкова, когда тот вместе с женой подходил к автомобилю в Шевченковском районе города, сообщает РБК со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает источник, во время выстрела киллер использовал глушитель. Садыкова увезли в больницу в тяжелом состоянии — его супруга не пострадала. На место приезжал глава полиции области Андрей Небытов.

Айдос Садыков — оппозиционный блогер из Казахстана, который критикует политику действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева, обвиняя его в «работе на Россию». Участвовал в протестах в Казахстане в 2022 году. На своей Родине он объявлен в розыск по статье о разжигании национальной розни.

Блогер активно критиковал политику властей России с начала спецоперации на Украине и поддерживал ВСУ.

Ранее сообщалось, что 13 июня ВСУ атаковали двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Все трое получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. В тот же день 46-летний оператор Валерий Кожин умер от полученного ранения.