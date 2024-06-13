ВСУ атаковали журналистов НТВ в Горловке: погиб 46-летний оператор Валерий Кожин

Врачи не смогли спасти жизнь 46-летнего оператора телеканала НТВ Валерия Кожина. Журналист получил тяжелое ранение в Горловке и умер, не приходя в сознание.

«Умер наш оператор Валерий Кожин, раненный сегодня в Горловке. Врачи спасали его несколько часов, но ранения Валеры оказались несовместимы с жизнью», — сообщил Telegram-канал НТВ.

13 июня ВСУ атаковали двоих журналистов телеканала НТВ и их сопровождающего с помощью беспилотника. Все трое получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу. В настоящее время корреспондент Алексей Ивлев находится в реанимации в крайне-тяжелом состоянии.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, атака на представителей СМИ была целенаправленной. Ее слова приводит РИА Новости.

Валерий Кожин работал на НТВ с 2006 года. Он неоднократно бывал в горячих точках, награжден медалями «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее в Петербурге умерла основатель музея «Русский левша» Татьяна Ковша.