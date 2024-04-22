Родители обвинили нянечку коррекционного детского сада в Москве в избиении подопечных

В Москве нянечку коррекционного детского сада подозревают в избиении шестилетнего мальчика, а также других подопечных. Тревогу забила мать ребенка, которая заметила на его теле синяки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 18 апреля женщина пришла за своим сыном в дошкольное учреждение, где он находится с понедельника по пятницу. Тогда она увидела кровоподтек под его глазом, но никто не стал ей объяснять, что именно произошло с мальчиком. Позже сотрудники заявили, что он ударился о стул. Сам несовершеннолетний рассказать о случившемся не мог, так как он болен аутизмом и не разговаривает.

Как утверждает мать пострадавшего, это далеко не первый раз, когда ее сын возвращается из сада с синяками. При этом другие родители тоже замечали ссадины у своих детей. По мнению женщины, избивать воспитанников может новая нянечка, так как она пришла работать в сад совсем недавно. Для выяснения всех обстоятельств россиянка обратилась с заявлением в полицию.

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