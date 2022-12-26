В ХМАО женщина накинулась на детей на горке и обматерила их

В Лангепасе женщина напала на детей на горке. Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «Подслушано Лангепас» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте свидетеля инцидента сказано, что неизвестная женщина без причины накинулась на маленьких детей в то время, когда они катались с горки. Жительница Лангепаса стала кричать и материться, после чего начала швырять мальчиков и девочек в разные стороны. Одного ребенка она так сильно схватила за руку, выворачивая ее, что у него произошел перелом пальца и опухла вся рука. Пострадавшего направили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Пользователи Сети под анонимной публикацией стали писать, что на женщину, так жестоко обращающуюся с чужими детьми, нужно заявить в полицию. Отмечается, что она после конфликта сразу поспешила удалиться, и теперь автор поста пытается ее отыскать через Интернет.

В пресс-службе УМВД по ХМАО после направления запроса с просьбой прокомментировать ситуацию пока не дали ответа по произошедшему.

Ранее отчим избил пасынка-первоклассника за желание выпить шампанское перед школой. Отмечается, что ребенок страдает гиперактивностью, и рукоприкладство сожитель матери использовал, чтобы усмирить его.