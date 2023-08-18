В ХМАО врачи при жизни изъяли внутренние органы у пациента с инсультом

В Нижневартовске врачи одной из больниц изъяли внутренние органы у мужчины, поступившего в медицинское учреждение с инсультом. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказала супруга умершего пациента, специалисты поставили ее мужу диагноз, а после этого, ничего не сообщая семье, приняли решение при жизни забрать у него печень, желчный пузырь и почки. Никакого разрешения на это родственники не давали.

О том, что органы достали еще до констатации смерти, вдова узнала благодаря страховой компании, куда она обратилась за выплатой. «В эпикризе написано, что у него была гипертония, аневризма артерии головного мозга. Из-за гипертонического криза аневризма разорвалась, следствием стал инсульт правого полушария», - рассказала россиянка.

Теперь женщина обратилась в правоохранительные органы для проведения проверки медицинского учреждения. В департаменте здравоохранения СМИ сообщили, что заявление действительно было получено, однако разглашать подробности лечения мужа жительницы Нижневартовска там отказались, так как это конфиденциальная информация.

Также в ведомстве прокомментировали ситуацию, заявив, что, согласно законодательству РФ, изъятие органов не может производится до констатации смерти головного мозга. Причем решение принимается на консилиуме.

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