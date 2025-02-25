В ХМАО школьники «подорвали» дома учителей из-за тренда в социальных сетях

В Ханты-Мансийском автономном округе школьники забросали дома учителей бутылками. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как уточняется, инцидент имел место в селе Угут. Огласку ему придал один из возмущенных местных жителей. Согласно его рассказу, атаке емкостями с зажигательной смесью подверглись два здания, в которых проживают педагоги. Мужчина утверждает, что детей не привлекли к ответственности из-за связей их родственников.

Заявления о том, что в бутылки содержали смесь, журналисты быстро опровергли — как выяснилось, они были пустыми. В правоохранительных органах на соответствующий запрос ответили, что дети просто придумали себе «шалость» и после профилактической беседы извинились за нее. Однако версия о «безобидности» их развлечения также ставится под сомнение.

По данным некоторых региональных пабликов, школьники пошли на этот поступок в рамках нового челленджа, который в последнее время стал очень популярен в социальных сетях. Его суть заключается в изготовлении самодельной взрывчатки и ее дальнейшем применении по назначению.

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