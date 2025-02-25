Развод родителей довел российского школьника до суицида

В Москве 9-летний школьник совершил самоубийство, не приняв отчима после развода родителей. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, тело школьника нашел отчим, вернувшись с работы около 20:00. Основной причиной, толкнувшей несовершеннолетнего на роковой поступок, мог стать развод матери с его биологическим отцом, который произошел два года назад. Предсмертной записки мальчик не оставил.

Известно, что ребенок воспитывался в благополучной семье, на учете нигде не состоял. Мальчик обладал прекрасным характером, прилежно учился, всегда умел постоять за себя и в обиду не давал. Конфликтов в школе или со сверстниками у него не было.

По некоторым данным, после развода матери с отцом у юного москвича начались небольшие срывы в поведении. В последний раз мальчик виделся с родителем полтора года назад, а затем отец скончался. Ребенок сильно переживал, часами мог сидеть в Интернете, где менял сайты и соцсети «как перчатки». Отчим пытался воспитывать его и заменить отца, однако попытки не увенчались успехом.

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