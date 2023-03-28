В ХМАО отец-боксер избил семилетнего сына до сотрясения мозга за невыученные уроки

В поселке Излучинский занимающийся боксом мужчина избил малолетнего сына за то, что тот не выучил уроки. О совершенном домашнем насилии стало известно Телеграм-каналу Ural Mash.

Второклассник рассказал о рукоприкладстве учителям в школе. Они увидели синяки и ссадины на теле семилетнего мальчика и решили расспросить его, откуда взялись травмы. Он признался, что на него поднял руку отец, разозлившись на то, что ребенок не сделал домашнее задание. Мужчина схватился за ремень и несколько раз ударил им сына, а затем проделал то же самое, но уже с учебником.

Медики диагностировали у школьника сотрясение мозга, а педагоги учебного заведения решили провести беседу с его родителями. В ходе разговора мать мальчика призналась, что ее муж действительно применял физическую силу по отношению к ребенку. Вот только ее показания вывели из себя ее супруга. Он настолько разозлился, что женщине с второклассником пришлось сбегать из школы через запасной выход.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, вот только отец пострадавшего свою вину отрицает. В ходе расследования удалось выяснить, что подозреваемый является профессиональным боксером, а странное поведение за ним наблюдали и раньше. Так, другие родители в классе подозревают, что именно он в прошлом году отправил в общий школьный чат сообщение о смерти сына, которое оказалось ложным.

Ранее в Подмосковье лесоруб случайно убил молодого коллегу деревом.