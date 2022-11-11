14:43, 11 ноября 2022
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В ХМАО набожная мать избила и обматерила крошечную дочь за побег из церкви
В городе Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе набожная мать поступила совсем не по-христиански. Она избила и обматерила сидящую в коляске дочь. Женщина была недовольна, что девочка убежала из церкви и неправильно крестилась.
О происходящем в семье и методах воспитания стало известно благодаря записи, сделанной соседями. Они сняли, как мать около подъезда бьет и ругает маленькую девочку в присутствии старшего брата.
На кадрах видно, как женщина несколько раз ударила малышку. Всё сопровождалось большим количеством нецензурных выражений.
В конце женщина приказала дочери, чтобы та крестилась дома правильно и учила крещение.
Ранее в Москве мать выбросила из окна многоэтажки годовалую девочку. На следующий день она скончалась.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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