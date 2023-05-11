В ХМАО 15-летняя девочка покончила с собой, поверив в розыгрыш со смертью своего парня

В Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа 15-летняя школьница решила прервать свою жизнь, так как не представляла, как дальше существовать без своего парня. Ее убедили, что любимый скончался, и она решила отправиться вслед за ним. Вот только она так и не узнала, что на самом деле ее избранник был жив. Подробности истории сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

Как стало известно источнику, девочка-подросток встречалась с 18-летним молодым человеком. Они много переписывались в Сети, но вот вживую виделись лишь один раз. Однако это не помешало ученице средней школы полностью влюбиться в него. Парню же в какой-то момент переписка сильно наскучила, и он решил расстаться с несовершеннолетней возлюбленной. Но только весьма специфическим способом.

Россиянин подговорил брата и инсценировал свою смерть. Девочка же, узнав о его «гибели», не смогла просто справиться с полученной информацией. Ее депрессия дошла до того, что она стала думать и о своей кончине. Так, лишившись молодого человека, она отправилась на вечеринку, где изрядно выпила. Под воздействием алкоголя она несколько раз пыталась совершить суицид, но умерла лишь тогда, когда все остальные гости мероприятия уснули.

Тело подростка обнаружили уже после пробуждения. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и начали проверку произошедшего.

Ранее в Бийске подросток-паркурщик оказался в реанимации после попытки сделать сальто через урну с мусором на улице.