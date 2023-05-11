В Бийске подросток попытался сделать сальто через мусорку и оказался в реанимации

В городе Бийске Алтайского края 14-летний школьник был доставлен в реанимацию после неудачной попытки сделать трюк на улице. Подросток хотел продемонстрировать сальто через мусорку, но не вышло. Об этом стало известно Телеграм-каналу «Барнаул 22».

По информации источника, инцидент произошел днем 10 мая. Мальчик находился на прогулке, когда вдруг заметил возможность для опасного маневра. Он запрыгнул на урну с отходами, но не смог удержать равновесие. В итоге юный паркурщик упал и ударился головой, после чего потерял сознание.

В больницу подросток попал уже в критическом состоянии. У него серьезная черепно-мозговая травма, но он по-прежнему жив, хоть и находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего до конца все еще не ясны.

Ранее в Воронеже пьяный мужчина избил подростка за то, что тот матерился на улице. Он схватил его и заставил приносить извинения его собаке, которая пострадала из-за сквернословия несовершеннолетнего. В итоге все закончилось благополучно, и прохожие разошлись без взаимных претензий.