В Химках злоумышленники похитили мужчину и вывезли в лес из-за 2500 рублей

В Подмосковье мужчину похитили и отвезли в лес из-за долга в 2500 рублей. Все произошло в Химках. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел утром 27 апреля на улице Горшина. К молодому человеку пришли домой, похитили и в голом виде посадили в багажник машины. Очевидцы говорят, что злоумышленники направились в сторону Ленинградского шоссе.

Отмечается, что мужчину привезли в лес и избили, а после поехали с ним в кредитную организацию. Сотрудники правоохранительных органов остановили машину и нашли в багажнике 28-летнего похищенного жителя. За рулем авто находилась 21-летняя девушка. Вместе с ней были еще двое: 38-летний и 30-летний мужчины.

Заложник рассказал, что эти самые граждане похитили его с целью вернуть долг в размере 2500 рублей. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, как похититель заживо закопал трехлетнего ребенка после получения выкупа. Инцидент произошел в Кацине. Житель проник в чужой дом, а пока глава семейства спал, похитил трехлетнего ребенка. Он потребовал от родственников малыша выкуп в размере 800 тыс. найр (142 тыс. рублей). Родители вели переговоры с похитителем и смогли отдать за освобождение ребенка только 150 тыс. найр (26 тыс. рублей).