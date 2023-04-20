Похититель заживо закопал трехлетнего ребенка после получения выкупа

В Нигерии мужчина похитил ребенка из дома, потребовал выкуп, а как только получил деньги, закопал пленника заживо. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание This Day Live.

По данным источника, инцидент произошел в Кацине. Житель проник в чужой дом, а пока глава семейства спал, похитил трехлетнего ребенка. Он потребовал от родственников малыша выкуп в размере 800 тыс. найр (142 тыс. рублей). Родители вели переговоры с похитителем и смогли отдать за освобождение ребенка только 150 тыс. найр (26 тыс. рублей).

Преступник получил выкуп, но отказался возвращать несовершеннолетнего пленника. Отец ребенка обратился в полицию. Они нашли мужчину и арестовали. Во время допроса похититель заявил, что закопал ребенка заживо. Расследование еще идет.

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