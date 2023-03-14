Не уступила место в кафе: школьницу в Тыве жестоко избили сверстницы

В Тыве группа школьниц избила свою сверстницу из-за места в кафе. Соответствующее видео инцидента появилось в Telegram-канале «Плохие новости».

На кадрах видно, что одна из девушек засучивает рукава, начинает драку первой и валит потерпевшую на землю. После чего к бою подключаются остальные члены компании и начинают избивать лежащую ногами.

Отмечается, что конфликт разгорелся на бытовой почве. Группе девушек не хватило места в кафе, и они захотели выгнать сверстнику, сидевшую за соседним столом.

«Уходи, теперь это наше место», – сказала одна из участниц конфликта.

Получив отказ, они вызвали девочку на улицу, где и причинили физический вред здоровью.

Ранее мы писали о том, что в Москве школьница из девятого класса выстрелила в одноклассника на уроке русского языка.

Ученица принесла в образовательное учреждение оружие. 15-летний мальчик остался жив. На данный момент он находится в больнице. Врачи диагностировали у потерпевшего ушибы в области шеи и лица.

После оказания помощи подростка отпустили домой. По словам отца пострадавшего, выстрел совершили из игрушечного пистолета. Но органы правопорядка все равно начали проверку, чтобы выяснить причина такого поступка.