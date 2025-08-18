В Хакасии отчим отрезал палец шестилетней падчерице после убийства ее матери

В Хакасии мужчина убил сожительницу, после чего напал на ее детей. Подозреваемый отрезал палец шестилетней девочке, после чего она попала в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, 31-летний россиянин приревновал возлюбленную и в разгар конфликта бросился на нее с кухонным ножом. Из-за криков проснулись дети женщины – шестилетняя девочка и девятилетний мальчик. Несовершеннолетние пытались спасти мать и помешать отчиму, но в итоге только получили раны.

Отмечается, что в попытке защитить родительницу девочка лишилась пальца – подозреваемый его отрезал. В больнице врачи более трех часов сшивали сосуды, чтобы его восстановить. Также у пострадавшей были множественные ранения лица, головы и рук.

После операции юная пациентка продолжает проходить лечение. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. А подозреваемого в убийстве задержали. Мужчина находится под стражей.

Ранее в Бурятии мать убила двухмесячного сына уколами в голову.