В Бурятии мать убила двухмесячного сына уколами в голову

В Улан-Удэ мать вышла из себя из-за громкого плача двухмесячного сына. Женщина сделала ребенку множество уколов в голову сильнодействующим препаратом, от такой дозы он умер спустя некоторое время.

Подробности сообщает КП-Иркутск.

Преступление было совершено 9 октября 2024 года. Следствие по делу почти завершено, в скором времени его передадут в суд.

Установлено, что женщина разозлилась из-за плача ребенка и, чтобы успокоить, ударила по лицу. Затем мать сделала многочисленные уколы. После смерти сына россиянка попыталась скрыться. Оперативники задержали ее в квартире у знакомого.

Обвиняемая утверждала, что действовала в состоянии аффекта, и жаловалась на послеродовую депрессию. Однако экспертиза показала, что женщина могла управлять действиями и совершала преступление осознанно.

Ранее сообщалось, что в США осудили мать, которая выкачивала кровь у троих своих детей при помощи шприцов. Суд назначил ей 40 лет лишения свободы.