В Ижевске мужчина убил сожительницу и изнасиловал ее 11-летнюю дочь

В Ижевске мужчина убил сожительницу, а затем изнасиловал ее 11-летнюю дочь. На данный момент он арестован. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртской Республике.

По версии следствия, преступление было совершено еще в конце осени – 29 ноября. Подозреваемый сильно напился и напал на свою 44-летнюю возлюбленную, принявшись ее душить. Когда женщина уже не подавала признаков жизни, россиянин направился к ее несовершеннолетнему ребенку, а затем надругался над ним.

На данный момент мужчина заключен под стражу. На месте преступления был произведен осмотр, а также допрошены свидетели. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Ранее появились детали убийства 15-летнего подростка на автобусной остановке в Иркутске. Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых. Изъято орудие убийства. Известно, что погибшего мальчика ударили ножом не менее четырех раз, и от полученных ранений он скончался на месте.