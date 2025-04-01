В Хакасии коровы сломали женщине 13 ребер и отправили ее в реанимацию

В Черногорске в Хакасии две коровы сломали женщине 13 ребер, вследствие чего она оказалась в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, в феврале жительница Хакасии с приятельницей отправились на прогулку с собакой. Женщины дошли до пустыря за многоквартирными домами и заметили, как пастух пас стадо. Почему мужчина решил выпустить животных зимой, никто не объяснил. После этого две коровы отделились от стада, обнаружили женщин и атаковали их.

Подруге удалось убежать, а россиянка подверглась нападению. Коровы сбили ее с ног, прыгали на ней, били рогами и подкидывали.

На место вызвали бригаду медиков. Прибывшие специалисты удивились тому, что женщина смогла уцелеть после встречи с животными. Пострадавшая была доставлена в реанимацию — у нее зафиксировали перелом 13 ребер, открытую рану головы, перелом руки и множественные ушибы и гематомы по всему телу.

Муж россиянки рассказал, что виновные в нападении не понесли наказания. Семья написала заявление в полицию и поделилась подробностями ЧП с местными общественниками.

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