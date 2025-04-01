В Бишкеке девушка оказалась в реанимации из-за лопнувшего ремня на аттракционе

В Бишкеке 19-летнюю девушку госпитализировали в реанимационное отделение после падения с аттракциона. Об этом пишет «Sputnik Кыргызстан».

По информации источника, ЧП произошло накануне. Состояние пострадавшей в настоящий момент оценивается как критическое: у нее зафиксированы тяжелые сочетанные травмы, включая открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Представители парка, на территории которого расположен аттракцион, рассказали, что он был исправен до инцидента. Они заявили, что посетительница нарушила правила безопасности, вытащив ноги из-под защитной дуги, хотя ей было строго запрещено это делать. В итоге ремни не выдержали нагрузки и порвались. Парк взял на себя все расходы по лечению пострадавшей.

По факту произошедшего организовано расследование.

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